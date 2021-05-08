الليبي للاستشعار عن بعد يتوقع توقيت ومكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

أخبار ليبيا 24

توقع المركزي المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة غدا الأحد.

وأوضح المركز في بيان له، اليوم السبت، أن الصاروخ سيسقط في المحيط الهادي، مشيرا أن جسم الصاروخ سيسقط الأحد على تمام الساعة 6:19 صباحا بتوقيت ليبيا ±8 ساعات (تعني نسبة الخطأ في التوقيت أي قبله بـ8 ساعات أو بعده بـ8 ساعات بإجمالي 16 ساعة)

ورجح المركز سقوط الصاروخ في المحيط الهادي مؤكدا أن هذه البيانات قد تتغير خلال الساعات القادمة، مؤكدا أنه لا يمكن تحديد الوقت ولا المكان الذي سيسقط فيه بدقة.