«الأرصاد الليبية»: طقس معتدل في الشمال وارتفاع في الحرارة بالوسط والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، إعتدال في حالة الطقس على أغلب مناطق الشمال بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة هذا اليوم على أغلب مناطق الوسط والجنوب خاصةً مناطق الجنوب الشرقي .

ذكر “المركز” في بيان، أن السماء صافية إلى قليلة السحب في رأس أجدير، سرت، سهل الجفارة وجبل نفوسة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، تتحول يوم الإثنين الى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22 – 28) مْ ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على الدواخل، ويشمل يوم الإثنين أغلب المناطق .

أضاف “المركز”: “درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 -28) مْ، وتتراوح اليوم على جالو والجغبوب مابين ( 40 – 43 ) مْ ، وتسجل إنخفاض يوم الغد على هاتين المنطقتين وعلى أقصى الساحل الشرقي، و تتراوح مابين (35-40) مْ ، ولاتتجاوز اليوم ( 32 ) مْ على الحمادة والجفرة ، وتسجل إرتفاع اليومين القادمين على أغلب المناطق “.