جالو تُسجّل أعلى درجات الحرارة في ليبيا.. تعرّف على القائمة

أعلنت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن خمس محطات ليبية من أصل سبعة عشر محطة ليبية معتمدة في موقع Eldorado weather المتخصص تدخل قائمة أعلى درجات حرارة.

وأوضحت الجمعية، أن الأرقام مسجلة داخل المحطات في العالم خلال آخرة 24 ساعة ماضية.

ونشرت رؤية، قائمة المدن الأعلى في درجات الحرارة:

جالو سجلت 46.6° في الترتيب الثالث.

الجغبوب سجلت 45.5° في الترتيب الرابع.

تازربو سجلت 45.4° في الترتيب الخامس.

الكفرة سجلت 44.4° في الترتيب الثامن.

تراغن سجلت44.1° في الترتيب الثالث عشر.

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