وزير الدفاع التركي: سنواصل تحقيق «العدالة» في ليبيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن العلاقات بين تركيا ومصر، في تطور، وستصل مستويات رفيعة قريبا، ولفت إلى أن تطور العلاقات بين أنقرة والقاهرة، سيكون مفيداً وضرورياً للغاية لكل من تركيا وليبيا ومصر.

جاء ذلك في كلمة له عقب مأدبة إفطار مع القوات الخاصة التركية، الجمعة، في العاصمة أنقرة.

و أشار أكار إلى أن جذور العلاقات بين تركيا وليبيا تمتد إلى 500 عام، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم ليبيا في قضيتها العادلة، وبيّن أن بعض الدول وفي مقدمتها اليونان قامت بتحركات استفزازية ضد الحكومة الليبية الحالية بسبب الاتفاقيات المبرمة في السابق بين تركيا وليبيا، وفق قوله.

وأكد أنه أجرى زيارة إلى ليبيا مطلع الأسبوع الجاري، وأن كلا البلدين متفقان حول كافة القضايا المشتركة، وأن بلاده تواصل فعالياتها في ليبيا بنفس الحماس والحيوية كما في اليوم الأول.

وأوضح أكار: “نرى أن علاقاتنا مع مصر تتطور، وهذا يسر الصديق ويمنح الثقة، وفي الوقت نفسه يرعب البعض ويخيفهم”. وفق قوله.

وأردف :”تجمعنا علاقات أخوة وصداقة وقيم مشتركة مع الشعب المصري، و لا يمكن فصلنا عن بعضنا البعض، وربما كان هناك توقف في علاقاتنا لعدة أسباب ، لكنني واثق من كل قلبي ان هذا سيتم تجاوزه في وقت قصير وأن أخوتنا وصداقتنا مع مصر ستصل إلى مستويات رفيعة جدًا مرة أخرى، وسنرى ذلك خلال الفترة المقبلة”.