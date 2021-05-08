النهر الصناعي: بدء دخول المياه لطرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي بدء دخول المياه للعاصمة طرابلس وعددا من مناطق الاستهلاك بعد عودة التيار الكهربائي.

وأعلن جهاز النهر الصناعي منظمومة الحساونة سهل الجفارة أنه بعد إنقطاع دام لساعات، عاد التيار الكهربائي لمحطات الطاقة الفرعية بالحقل الشرقي .

ونقل جهاز النهر الصناعي عن غرفة التحكم الرئيسية بالمنظومة أنه بعد الاطلاع على البيانات التشغيلية تم البدء بفتح صمامات التحكم بالتدفق بالمسارين بشكل جزئي، مؤكدا أنه جرى العمل الليلة الماضية بالتنسيق مع الفرق العاملة بالحقول على إعادة معدلات الإنتاج والعودة بها إلى ما قبل الانقطاع.

وأشارت غرفة التحكم بدء دخول المياه للعاصمة طرابلس وعدد من مناطق الاستهلاك .