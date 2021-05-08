الكوني يجتمع مع قيادات عسكرية بالمنطقة الجنوبية

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع آمر منطقة سبها العسكرية الفريق ركن على سليمان وعدد من القيادات العسكرية من الضباط بالمنطقة الجنوبية لمناقشة جهود توحيد المؤسسة العسكرية على مستوى ليبيا.

الاجتماع عقد أمس الجمعة بمقر «منطقة سبها العسكرية» في أوباري، وضم عدداً من أمراء الكتائب والواحدات، وذلك ضمن اللقاءات التي يعقدها المجلس الرئاسي مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والتي بدأت خلال الأسابيع الماضية.

وتهدف هذه اللقاءات إلى «توحيد المؤسسة العسكرية وفقاً لما جاء لأتفاق جينف والأولويات التي وضعها المجلس الرئاسي».

إلى ذلك، بدأ الكوني اجتماعات مع عمداء بلديات اوباري و بنت بيه ولغريفة ومدير أمن أوباري، حيث استمع إلى العراقيل التي تواجه تلك المناطق.

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