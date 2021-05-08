تعرّف على أحوال الطقس على أغلب في ليبيا خلال الأيام القادمة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن أغلب مناطق الشمال في ليبيا ستشهد اعتدال في حالة الطقس، خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة حيث من المتوقع أن تتراوح ما بين ( 22 – 28 ) مْ.

وأوضح المركز الوطني، ستكون درجات مرتفعة نسبيا على أغلب مناطق الوسط والجنوب الغربي حيث تتراوح ما بين( 35 – 41 ) مْ ، في حين تكون مرتفعة على مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح ما بين ( 42 – 45 ) مْ.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق غرب ليبيا يومي الأثنين والثلاثاء بامتداد منخفض جوي صحراوي مصحوب برياح نشطة وارتفاع نسبي في درجات الحرارة ، تأثير هذا المنخفض الصحراوي لن يستمر طويلاً بمشيئة الله حيث يتحرك ناحية الشرق بدايةً من مساء يوم الثلاثاء وتعتدل الأجواء مجددا خاصةً على مناطق الشمال الغربي.

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