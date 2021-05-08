عز الدين العوامي: الظروف المحلية والدولية مواتية لممارسة الحزم مع المليشيات

طالب عز الدين العوامي، النائب السابق لرئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، بعدم المجاملة ومواجهة المليشيات المسلحة.

وقال “العوامي”، في تدوينة له عبر فيسبوك: «إن المجاملة وعدم المواجهة هما ما أفسد عملنا أثناء المؤتمر الوطني».

وأضاف النائب السابق لرئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، «اعتقد الظروف المحلية والدولية مناسبة لممارسة الحزم».

وحاصرت مليشيات بركان الغضب مقر فندق “كورثينا” في طرابلس، مساء الجمعة، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، حيث سعت المليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – والذي تمكن من الخروج من الفندق – لإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد.

ويأتي الحصار، بعد أن أصدر المجلس الرئاسي الخميس، القرار رقم 17 لعام 2021 ، وذلك بشأن تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية، وهو بذلك يخلف في منصبه الجديد عماد الطرابلسي الذي أصدر قرارا بتعيينه فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة.