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وثيقة لـ«إيريني» تطالب الاتحاد الأوروبي بتخصيص ميزانية لـ«حرس السواحل» في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت صحيفة “مرصد الاتحاد الأوروبي” أن الاتحاد يسعى لاستخدام ميزانية خاصة لدعم حرس السواحل الليبي وفقا لوثيقة داخلية للجنة السياسية الخارجية.

وأوضحت الصحيفة، أن الوثيقة المؤرخة في فبراير الماضي والموقعة من قائد عملية إيريني العسكرية، تنص على أنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي المشاركة ليس فقط على الصعيد السياسي ولكن أيضًا في مبادرات بناء القدرات الشاملة”.

وتقترح الوثيقة استخدام ما يسمى “تسهيلات السلام الأوروبية” لإعادة إطلاق التدريبات المتوقفة لحرس السواحل الليبي، وقالت الصحيفة إنها تضم محفظة قيمتها 5 مليارات يورو وتسمح للاتحاد الأوروبي بتدعيم الجيوش في إفريقيا وأماكن أخرى.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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