بثلاثية الأهلي يتفوق على النصر

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تمكن الأهلي بنغازي من تجاوز غريمه التقليدي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب شهداء بنينا ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وسجل الأهلي هدفه الأول في المباراة في الدقيقة 40 عبر مدافعه علي يوسف، في حين عزز الأهلي تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 70 عبر لاعبه المعتصم التائب.

واستمر الأهلي في السيطرة على مجريات اللعب ليسجل هدفه الثالث في الدقيقة 77 من علامة الجزاء، وفي الوقت الإضافي تمكن النصر من تقليص الفارق عن طريق مهاجمه عامر التاورغي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليرفع رصيده للنقطة الخامسة عشر.