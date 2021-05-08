امغيب: وزير الخارجية التركي حرض المليشيات للسيطرة على الرئاسي

اتهم عضو مجلس النواب سعيد امغيب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بتحريض المليشيات للسيطرة على المجلس الرئاسي أو نسف إتفاق حوارات جنيف ليستمر وجودهم .

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “تأكدنا الليلة (بعد اقتحام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس) أن حديث وزير الخارجية التركي يوم أمس لم يكن إلا تحريض للمليشيات للتحرك بسرعة للسيطرة على المجلس الرئاسي أو نسف إتفاق حوارات جنيف ليستمر وجودهم “.

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وكان أوغلو قال في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الألماني هايكو ماس، إن أنقرة وبرلين متفقتان على ضرورة إخراج “المرتزقة” من ليبيا، واستدرك بالقول “إن إنهاء الدعم المقدَّم بناءً على اتفاقية ثنائية لن يكون في صالح ليبيا” مشددا على أن أنقرة لديها اتفاق ثنائي مع الحكومة الليبية بشأن تمركز قواتها هناك وينبغي عدم الخلط بينها وبين المرتزقة الأجانب.