«الأرصاد» يحذر من رياح تهب على شحات إلى أقصى الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية إلى غربية نشطة اليوم السبت، على الساحل الممتد من شحات إلى أقصى الساحل الشرقي تتراوح سرعتها ما بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

– الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية شرقية، تتراوح سـرعتها ما بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و1.50 متر.

– البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

– درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، لاحتمال ظهور ضباب خفيف.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب إلى صافية غدا.

الرياح شمالية غربية، وتكون شمالية غربية إلى غربية على ساحل الجبل الأخضر تتراوح سرعتها ما بين 10 و20 عقدة؛ تصل اليوم إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى أقصى الساحل الشرقي.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.00 متر.

– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة.

– الرؤية جيدة.

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