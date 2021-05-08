 النهر الصناعي يعلن عودة تدفق المياه إلى طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز النهر الصناعي بدء عودة تدفق المياه للعاصمة طرابلس وعددا من مناطق الاستهلاك بعد عودة التيار الكهربائي.

وقال جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، أنه بعد انقطاع دام لساعات، عاد التيار الكهربائي لمحطات الطاقة الفرعية بالحقل الشرقي.

ونقل جهاز النهر في ليان له عن غرفة التحكم الرئيسية بالمنظومة أنه بعد الاطلاع على البيانات التشغيلية تم البدء بفتح صمامات التحكم بالتدفق بالمسارين بشكل جزئي، مؤكدا أنه جرى العمل الليلة الماضية بالتنسيق مع الفرق العاملة بالحقول على إعادة معدلات الإنتاج والعودة بها إلى ما قبل الانقطاع.

وأشارت غرفة التحكم بدء دخول المياه للعاصمة طرابلس وعدد من مناطق الاستهلاك.

وكان قد أعلن الجهاز، أمس الجمعة، عن انقطاع الكهرباء عن أكبر الحقول وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل عن الخدمة، الأمر الذي سيترتب عنه انقطاع المياه اليوم عن مدن ومناطق الاستهلاك على طول مساري المنظومة .