«الإمداد الطبي» يبدأ توزيع اللقاح الصيني على بلديات طرابلس

أعلن جهاز الإمداد الطبي، اليوم السبت، عن بدء توزيع لقاح “Sinovac” الصيني على مراكز منح الطعوم التابعة لفرع الجهاز بالعاصمة طرابلس.

وأكد جهاز الإمداد الطبي، في بيان له اليوم السبت، أن مخزن الحلقة الباردة “شارع الزاوية”، بدأ في توزيع اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، Sinovac ” سينوفاك الصيني لمراكز منح الطعوم في البلديات التابعة لفرع طرابلس.

وأضاف الجهاز، أن مراكز منح الطعوم في البلديات التابعة لفرع طرابلس تضم أكثر من” 44″ “بلدية، مشيرا إلى أن ذلك تم بحضور اللجنة المكلفة بمتابعة توزيع اللقاح من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأكد المسؤولين في المخزن الاستمرار في التوزيع حتى يصل اللقاح كل الفروع التابعة للجهاز، في إشارة لاستلام فرع المنطقة الشرقية والوسطى أمس الجمعة مخصصاتهم من اللقاح.