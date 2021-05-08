أوحيدة يدعو الدبيبة إلى ‘إنصاف أبناء منطقة الجنوب الشرقي’

أشاد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة بوفد بلديات الجنوب الشرقي ومجالسها الاجتماعية، موضحًا عدم مشاركته في هذا الوفد.

وقال أوحيدة في تدوينة على صفحته الشخصية بالفايسبوك: “نقدر نتائج لقاء السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوفد بلديات الجنوب الشرقي ومجالسها الاجتماعية بناء على دعوة منه، لتجاوز تبعات تهميشه لهذا الجزء المهم من ليبيا خلال تشكيل حكومته المبنية على المحاصصة”.

وتابع قائلا: “ونتمنى أن نرى على ارض الواقع التزام بما تم التعهد به هذه المرة وأنصاف أبناء منطقة الجنوب الشرقي عامة والكفرة خاصة لتهدأ نفوس أبنائها ويتلاشى ما يشعرون به من غبن وتهميش تتراكم أثاره يوم بعد يوم بسبب سؤ تصرف السلطات المتعاقبة على هذا الوطن الجريح”.

وقال موضحًا لسبب غيابه عن الوفد: “أما بشأن عدم ذهابي ضمن الوفد المشكل فقد أوضحت ذلك خلال اجتماع ترتيب تلبية الدعوة وأني لازلت على موقفي من هذه الحكومة ضمن زملائي النواب عن الجنوب الشرقي مالم يثبت لنا حسن نية وعدالة ونزاهة وقدرة هذه الحكومة على تنفيذ البرنامج المناط بها وأنها على مستوى المحافظة على ألامن القومي للبلاد”.