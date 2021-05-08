الزبيدي: تيارات سياسية تحاول إفشال خارطة الطريق عن طريق تأجيل الانتخابات

ليبيا – علق الخبير الدستوري بلقاسم الزبيدي على بنود القاعدة الدستورية حيث أكد أن هناك بنود وفقت اللجنة القانونية في إقرارها وهناك بنود أخرى قد تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى.

الزبيدي قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إن بند تمثيل المرأة وأسس عمل مجلس النواب واقتصار حيازة السلاح على الدولة فقط كانت صائبة جدًا وهي بنود لا تحتاج إلى مناقشة.

وأضاف الزبيدي أن بند تأجيل الاستفتاء على الدستور أيضًا كان صائبًا فهي منعت بذلك أية محاولات تقوم بها بعض التيارات السياسية لإفشال خارطة الطريق عن طريق تأجيل الانتخابات لفترة بعيدة وإغراق ليبيا في فترات انتقالية طويلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية