«الفار»: «الرئاسي» رضخ لـ«حفتر» خوفاً من جرح مشاعره

قال القائد الميداني بمليشيات “بركان الغضب” محمد بحرو والشهير بالفار ، إن: “من سمي بمجلس رئاسي لحكومة الوحدة الوطنية توحد علينا ورضخ لعدونا خوفا من جرح مشاعره” وفق تعبيره.
أضاف “الفار المطلوب للنائب العام في قضية لها علاقة بداعش في تصريحات للمركز الإعلامي لـ”بركان الغضب”: “إننا وبعد الآن لن نسمح بالتهاون في قضية دمائنا وتضحيات شبابنا، ولن نتهاون في أمر الانصياع لعدونا وتلبية طلباته وقراراته فلا يستوى من دافع على الأرض والعرض ومن هجم عليه” على حد تعبيره.
وواصل قائلاً: “من يسمعون كلامه اليوم ويلبون طلباته بالأمس تكسر سلطانه ومشروع دول معه على يد رجالنا، فإن نسيتم فنحن لن ننسى ودماء شهدائنا لم تجف وجرح ابطالنا لم يندمل بعد” على حد قوله.
وحاصرت مليشيات بركان الغضب مقر فندق “كورثينا” في طرابلس، مساء الجمعة، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، حيث سعت المليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – والذي تمكن من الخروج من الفندق – لإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد.
ومن الخميس بدأت المليشيات في التجهيز للحشد، فعقد عدد من قادة المليشيات المسلحة اجتماعاً ، الجمعة في المقر الإداري وسط مصنع التبغ بالعاصمة طرابلس وهو المقر الذي يسيطر عليه ” عماد الطرابلسي “، حيث استنكر المجتمعون ما وصفوه موقف وزير الخارجية ” نجلاء المنقوش ” تجاه مطالباتها بخروج القوات الأجنبية بما في ذلك تركيا ومرتزقتها السوريين، ورفض المجتمعون تعيين اللواء “العائب” رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.
وقبيل الهجوم على مقر الفندق، زعم القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166، أن حكومة الوحدة الوطنية رضخت لـ«حفتر»- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- لأنه يُلقي بخصومه وكل من يُعارضه جثث في الشارع.
وفي فيديو للاجتماع “الحصان” مع عدد من قيادات المليشيات دعا لتمرد مسلح مع المجلس الرئاسي، وقال محمد الحصان، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لـ«بركان الغضب» على «فيسبوك» إن الحكومة استبعدت «بركان الغضب» وفرضت شخصيات ليست فقط جدلية بل متورطة في دعم العدوان على طرابلس، على حد زعمه.
وادعى الحصان، أن الحكومة ستسمع صوتنا الذي لم تلتفت له وسترى على الأرض القوة التي حمت طرابلس وحمتها ودافعت عليها، على حد تعبيره.
وزعم عدد من العناصر، أنهم من جهاز المخابرات الليبية، وهم من قيادات المليشيات في مدن مصراتة والزاوية والزنتان وطرابلس من بينهم عماد الطرابلسي، رئيس الجهاز المقال.
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