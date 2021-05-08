«الفار»: «الرئاسي» رضخ لـ«حفتر» خوفاً من جرح مشاعره

قال القائد الميداني بمليشيات “بركان الغضب” محمد بحرو والشهير بالفار ، إن: “من سمي بمجلس رئاسي لحكومة الوحدة الوطنية توحد علينا ورضخ لعدونا خوفا من جرح مشاعره” وفق تعبيره.

أضاف “الفار المطلوب للنائب العام في قضية لها علاقة بداعش في تصريحات للمركز الإعلامي لـ”بركان الغضب”: “إننا وبعد الآن لن نسمح بالتهاون في قضية دمائنا وتضحيات شبابنا، ولن نتهاون في أمر الانصياع لعدونا وتلبية طلباته وقراراته فلا يستوى من دافع على الأرض والعرض ومن هجم عليه” على حد تعبيره.

وواصل قائلاً: “من يسمعون كلامه اليوم ويلبون طلباته بالأمس تكسر سلطانه ومشروع دول معه على يد رجالنا، فإن نسيتم فنحن لن ننسى ودماء شهدائنا لم تجف وجرح ابطالنا لم يندمل بعد” على حد قوله.

وحاصرت مليشيات بركان الغضب مقر فندق “كورثينا” في طرابلس، مساء الجمعة، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، حيث سعت المليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – والذي تمكن من الخروج من الفندق – لإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد.

ومن الخميس بدأت المليشيات في التجهيز للحشد، فعقد عدد من قادة المليشيات المسلحة اجتماعاً ، الجمعة في المقر الإداري وسط مصنع التبغ بالعاصمة طرابلس وهو المقر الذي يسيطر عليه ” عماد الطرابلسي “، حيث استنكر المجتمعون ما وصفوه موقف وزير الخارجية ” نجلاء المنقوش ” تجاه مطالباتها بخروج القوات الأجنبية بما في ذلك تركيا ومرتزقتها السوريين، ورفض المجتمعون تعيين اللواء “العائب” رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

وقبيل الهجوم على مقر الفندق، زعم القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166، أن حكومة الوحدة الوطنية رضخت لـ«حفتر»- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- لأنه يُلقي بخصومه وكل من يُعارضه جثث في الشارع.

وفي فيديو للاجتماع “الحصان” مع عدد من قيادات المليشيات دعا لتمرد مسلح مع المجلس الرئاسي، وقال محمد الحصان، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لـ«بركان الغضب» على «فيسبوك» إن الحكومة استبعدت «بركان الغضب» وفرضت شخصيات ليست فقط جدلية بل متورطة في دعم العدوان على طرابلس، على حد زعمه.

وادعى الحصان، أن الحكومة ستسمع صوتنا الذي لم تلتفت له وسترى على الأرض القوة التي حمت طرابلس وحمتها ودافعت عليها، على حد تعبيره.

وزعم عدد من العناصر، أنهم من جهاز المخابرات الليبية، وهم من قيادات المليشيات في مدن مصراتة والزاوية والزنتان وطرابلس من بينهم عماد الطرابلسي، رئيس الجهاز المقال.