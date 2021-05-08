في استمرار لخرق إتفاق 5أكار: تركيا ستواصل فعالياتها في ليبيا بنفس الحماس والحيوية كما في اليوم الأول

ليبيا – قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكارإن جذور العلاقات بين تركيا وليبيا تمتد إلى 500 عام حسب زعمه، مدعيًا أن بلاده ستواصل دعم ليبيا في قضيتها العادلة.

جاء ذلك في كلمة له عقب مأدبة إفطار مع القوات الخاصة التركية، الجمعة، في العاصمة أنقرة.

وبيّن أن بعض الدول وفي مقدمتها اليونان قامت بتحركات استفزازية ضد الحكومة الليبية الحالية بسبب الاتفاقيات المبرمة في السابق بين تركيا وليبيا.

وأكد أنه أجرى زيارة إلى ليبيا مطلع الأسبوع الجاري، وأن كلا البلدين متفقان حول كافة القضايا المشتركة، وأن بلاده تواصل فعالياتها في ليبيا بنفس الحماس والحيوية كما في اليوم الأول.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية