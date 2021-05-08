ليبيا – كشف وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أن البحرية الإيطالية تدخلت مرتين خلال أسبوع لحماية مراكب صيد إيطالية من زوارق خفر السواحل الليبي.

غوريني قال وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” إن البحرية الإيطالية تدخلت في الوقت المناسب الخميس والاثنين الماضيين، ما ساهم في حماية قوارب الصيد الإيطالية من استيلاء محتمل من قبل الجانب الليبي في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 160 ألف كيلومتر مربع وتشير إليها الحكومة الإيطالية على أنها خطرة في البحر المتوسط.

ودان وزير الدفاع الإيطالي، إطلاق خفر السواحل الليبي الخميس الماضي النار على 3 قوارب صيد صقلية على بعد 30-40 ميلا بحريًا قبالة ساحل مصراتة، ما أسفر عن إصابة قبطان أحد القوارب بجرح في ساعده، وقال إنه من الخطير وغير المقبول إطلاق أعيرة نارية على قارب مدني وتعريض حياة الناس للخطر.