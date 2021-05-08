بالفيديو.. مكتب المجلس الرئاسي يكشف حقيقة تعرضة للاعتداء

نفى مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد مسعود تعرض المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس لاعتداء.

وقال مسعود في تسجيل مصور إن مجموعة من قادة المحاور وعسكريين ذهبوا إلى مقر الفندق الذي يستضيف أعضاء المجلس بالعاصمة طرابلس كانوا معترضين على موضوع معين ودخلوا بدون سلاح لمقابلة رئيس المجلس محمد المنفي إلا أنهم لم يتمكنوا من مقابلته.

وبين مسعود أنه جلس مع المعسكريين لفترة طويلة وتبادل النقاش معهم واتفقوا على تحديد موعد ليتمكنوا من مقابلة المنفي.

ونفى مسعود ما تردد حول تعرض أعضاء المجلس الرئاسي للاختطاف أو تعرض الفندق للاعتداء.

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