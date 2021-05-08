مدير مكتب المنفي ينفي تعرضه للخطف.. ويوضح «حقيقة ما حدث»

نفى مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المبروك مسعود، اليوم السبت، تعرضه لإطلاق نار أو الاعتداء عليه من قبل مجموعة مسلحة.

وأوضح أن كل ما حدث هو قدوم مجموعة عسكرية من قادة المحاور لمقابلة رئيس المجلس محمد المنفي، وكانوا غير مسلحين، مضيفاً أنهم كانوا يعترضون على قرار أو برنامج معين، وجاءوا من أجل النقاش مع رئيس المجلس الذي لم يكن متواجداً في المكتب.

وأكد أنه جلس مع هذه المجموعة وأجرى نقاشاً حول ما يعترضون عليه، وجرى ترتيب لقاء بينهم ورئيس المجلس خلال اليومين المقبلين، وذلك حسبما ذكر في مقطع فيديو ردًا على ما يتردد عن تعرضه للخطف أو إطلاق النار عليه.

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