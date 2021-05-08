الفارسي تدعو لنقل مقرات السلطة التنفيذية إلى مكان آمن

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي أن ما يحدث من ضغوط مسلحة على السلطة التنفيذية بشقيها، يستدعي نقل مقرها الي مكان آمن، في إشارة للهجوم الذي حدث ليلة البارحة على مقر المجلس الرئاسي في فندق بطرابلس.

وأضافت الفارسي في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك، قائلة: “ربما تكون سرت الآن هي الأنسب لمباشرة جميع السلطات في البلاد لأعمالها بضمانات(5+5)”.

وتابعت بالقول أن “العبث الذي يحدث والمراوغات ومحاولات الترضية لا تصنع وطنا ولا تمنح السلطات القدرة على نفاذ سياسات تخدم مصالح المواطنين” وفق تعبيرها.

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