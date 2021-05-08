الفارسي تدعو لنقل مقرات السلطة التنفيذية إلى مكان آمن

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي أن ما يحدث من ضغوط مسلحة على السلطة التنفيذية بشقيها، يستدعي نقل مقرها الي مكان آمن، في إشارة للهجوم الذي حدث ليلة البارحة على مقر المجلس الرئاسي في فندق بطرابلس.
وأضافت الفارسي في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك، قائلة: “ربما تكون سرت الآن هي الأنسب لمباشرة جميع السلطات في البلاد لأعمالها بضمانات(5+5)”.
وتابعت بالقول أن “العبث الذي يحدث والمراوغات ومحاولات الترضية لا تصنع وطنا ولا تمنح السلطات القدرة على نفاذ سياسات تخدم مصالح المواطنين” وفق تعبيرها.
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