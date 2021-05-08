ليبيا الان

الفارسي تدعو لنقل مقرات السلطة التنفيذية إلى مكان آمن

تم النشر منذُ 24 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي أن ما يحدث من ضغوط مسلحة على السلطة التنفيذية بشقيها، يستدعي نقل مقرها الي مكان آمن، في إشارة للهجوم الذي حدث ليلة البارحة على مقر المجلس الرئاسي في فندق بطرابلس.

وأضافت الفارسي في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك، قائلة: “ربما تكون سرت الآن هي الأنسب لمباشرة جميع السلطات في البلاد لأعمالها بضمانات(5+5)”.

وتابعت بالقول أن “العبث الذي يحدث والمراوغات ومحاولات الترضية لا تصنع وطنا ولا تمنح السلطات القدرة على نفاذ سياسات تخدم مصالح المواطنين” وفق تعبيرها. 

” style=”height: 693px;”>

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ما حدث تمرد مسلح على القيادة العليا للجيش يستوجب احالة المتامرين للقضاء العسكرى فورا وحل اى مليشيا متورطة فى الانقلاب اذا كنتم تريدوا دولة مدنية فكيف لشوية جرذان من حربم السلطان تحاول ابتزاز الحكومة الموحدة ويجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء الخونة والعملاء

    رد