وزير الرياضة يفتتح ملعب نادي الباروني بجادو

افتتح عبدالشفيع الجويفي وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية ملعب نادي الباروني ببلدية جادو.

وشارك في الافتتاح وزيرا التعليم العالي د.عمران القيب والتعليم التقني ويخلف السيفاو، كما حضر الحفل مدير ادارة المشروعات بالوزارة د.محمد المجدوبي.

وعلى هامش الافتتاح شهد الوزير مهرجانا رياضيا نظمته إدارة النادي بمشاركة لفيف من الشرائح الاجتماعية وقدامى الرياضيين بمنطقة جادو

وقال وزير الرياضة خلال كلمته بالمناسبة ، إنه يجب أن يكون هناك تعاون دائم بين وزارة الرياضة والبلديات للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية والمحافظه عليها، باعتبارها متنفس هام للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بتطوير المساحات المتوفرة بنادي الباروني وطرحها بمشاريع الوزارة القادمة لإعطاء فرص اكبر لممارسة الرياضة

وفي ختام زيارته قامزعبدالشفيع الجويفي بزيارة المتحف المحلي ببلدية جادو والذي يحوي مقتنيات يعود تاريخها لما يزيد عن السبعة قرون والذي يعَد من أهم الصروح الحضارية بليبيا.