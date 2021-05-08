بدء توزيع لقاح سينوفاك الصيني على مراكز التطعيم بطرابلس

بدأ مخزن الحلقة الباردة (شارع الزاوية) بجهاز الإمداد الطبي صباح اليوم السبت توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد على مراكز منح الطعوم في البلديات التابعة لفرع طرابلس.

وأوضح الجهاز أن اللقاح الذي يوزع هو لقاح سينوفاك الصيني وذلك لصالح مراكز فرع طرابلس التي تضم أكثر من 44 بلدية وكذلك المراكز داخل مدينة طرابلس، بحضور اللجنة المكلفة بمتابعة توزيع اللقاح من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وشدد الجهاز على الاستمرار في التوزيع حتى يصل اللقاح إلى كل الفروع التابعة للجهاز، مشيرًا إلى استلام فرع المنطقة الشرقية والوسطى أمس الجمعة مخصصاتهم من اللقاح ذاته (سينوفاك).

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