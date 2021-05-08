نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 8 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 8 مايو 2021.

ووفقا للمخلص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد إعتدال في حالة الطقس على أغلب مناطق الشمال بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة هذا اليوم على أغلب مناطق الوسط والجنوب خاصةً مناطق الجنوب الشرقي .

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، تتحول يوم الإثنين الى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22 – 28) مْ ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على الدواخل ، ويشمل يوم الاثنين أغلب المناطق .

• الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

• الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 -28) مْ ، وتتراوح اليوم على جالو والجغبوب مابين ( 40 – 43 ) مْ ، وتسجل إنخفاض يوم الغد على هاتين المنطقتين وعلى أقصى الساحل الشرقي .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق .

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40) مْ ، ولاتتجاوز اليوم ( 32 ) مْ على الحمادة والجفرة ، وتسجل إرتفاع اليومين القادمين على أغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: ساخن هذا اليوم وقليل السحب.

• الرياح: شمالية غربية فشمالية على السرير بينما تكون هذا اليوم جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بقية المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (42-45)مْ ، وتسجل إنخفاض تدريجي يوم الغد على أغلب المناطق .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:53), شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:12)

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