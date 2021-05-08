«صلاح البكوش»: «المنقوش» تحاول تعكير صفو علاقتنا مع تركيا

انتقد صلاح البكوش، مستشار لجنة الحوار بمجلس الدولة الاستشاري السابق، ما سماه “محاولات وزيرة الخارجية تعكير صفو علاقتنا مع تركيا” في إشارة إلى ليبيا.
قال “البكوش” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم: ” السيد المنفي.. في الوقت الذي تحاول فيه وزيرة الخارجية تعكير صفو علاقتنا مع تركيا، يخرج علينا بقرار تعيين العائب أحد المقربين من القذافي رئيساً لجهاز المخابرات الليبية، كنّا نأمل بأن ينصفنا الحوار بشخصيات وطنية، إلا أن الواقع يقول بأننا سلّمنا السلطة لحفتر على حين غرة” وفق قوله.
وحاصرت مليشيات بركان الغضب مقر فندق “كورثينا” في طرابلس، مساء الجمعة، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، حيث سعت المليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – والذي تمكن من الخروج من الفندق – لإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد.
ومن الخميس بدأت المليشيات في التجهيز للحشد، فعقد عدد من قادة المليشيات المسلحة اجتماعاً ، الجمعة في المقر الإداري وسط مصنع التبغ بالعاصمة طرابلس وهو المقر الذي يسيطر عليه ” عماد الطرابلسي “، حيث استنكر المجتمعون ما وصفوه موقف وزير الخارجية ” نجلاء المنقوش ” تجاه مطالباتها بخروج القوات الأجنبية بما في ذلك تركيا ومرتزقتها السوريين، ورفض المجتمعون تعيين اللواء “العائب” رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.
وقبيل الهجوم على مقر الفندق، زعم القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166، أن حكومة الوحدة الوطنية رضخت لـ«حفتر»- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- لأنه يُلقي بخصومه وكل من يُعارضه جثث في الشارع.
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