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عبدالعزيز: لا يحق للمنقوش الحديث عن الاتفاقية مع تركيا التي دافعت عنا.. والخطر ما زال قائم على الدولة المدنية

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن وفد المنطقة الشرقية الذي جاء إلى طرابلس كان هدفه الاعتذار لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والوزراء على الموقف الذي حصل لمنعهم الدخول لبنغازي ولسان حال الوفد يقول ان الذين منعوا الحكومة الدخول لبنغازي لا يمثلونهم دون أن يشير إلى أن الدبيبة نفسه قد نفى في حديث لقناة الجزيرة منعه شخصيًا من دخول بنغازي .

 

عبد العزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” وتابعته صحيفة المرصد “تبعت الزيارة إعلان الحكومة تشكيل صندوق لإعادة اعمار درنة وبنغازي ويجب جميعاً أن نقف من اجل اعمار بنغازي ودرنة لأننا اهل اعمار وليس دعاة خراب وتدمير، صندوق اعمار درنة وبنغازي مهم ويجب أن يختار له ناس صادقين وليسوا مخانب، يا أهل بنغازي لا يمكن حل مشاكل بنغازي بالترضية بل حلها بالكامل وبمهجري بنغازي”.

وتابع: “موضوع مؤسسة الإعلام والافلام الهندية التي تحدث فيها في الحقيقة مقرفة ومزعجة ولا يأتي شخص يطلب مني أن اسكت لا أحد يزايد على اعلام فبراير من 2021، ما يحدث في الاعلام شيء مرعب لما تأتي لمدير قناة الوطنية يكتب كلام غاية في الخطورة، ويقول إنه جالس في مكتبه ليأتيه بعيو ومعه 10 أشخاص ويقول الفاظ نابية، ما هذا الأسلوب؟ وبالمقابل لم أسمع من الحكومة ومن الدبيبة أي ردة فعل حول هذا الاتجاه فنحن لا نريد أن يمر الموضوع بسهولة وكنت اتوقع ان يكون هناك ردة فعل مباشرة”.

وأردف: “وديوان المحاسبة موقف محمد بعيو عن العمل بسبب مخالفات مالية، المشكلة أن هناك بيان منشور على الفيس بوك من ديوان المحاسبة الموازي غير المعترف فيه وهذه فضيحة لكل من يقف مع محمد بعيو لأنها تسقط ورقة التوت عنهم، المراسلة التي قام بها بعيو فضيحة سياسية واخلاقية حتى لمدينته إن صحت هذه المراسلة وهذا لا استغربه من محمد بعيو لأنه لا يوجد عنده حدود ديوان المحاسبة الموازي اساساً لا وجود له الا على الورق”.

كما وصف تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بشأن إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد بحضور نظيرها التركي بأنها غير موفقه، مشيراً إلى أن هناك مجموعة لا بأس بها من المثقفين في طرابلس وبعض التيارات وخاصة اليسار وأتباع القذافي لا توجد لديهم مشكلة إلا تركيا والتدخل التركي.

واستطرد حديثه: “نحن كلامنا واضح لولا الله وتضحيات أسود البركان ومن ثم الشريك التركي لكنا في موقف آخر وربي يجعل منهم الحارث والوارث ومن لا يعجبه كلامنا نبعثه للجفرة ورأس لانوف ليأخذ دورة هناك وموجودين الجنجويد لكن لن يدخلوا طرابلس. تريد مني اليوم التنكر لمن دافع عنا هذا عيب وهم اتوا باتفاقية واعلان ومؤتمرات صحفية بينما بوتن للآن يقول لا يوجد عندنا جنود في ليبيا، عندما خرج أولادنا من بيوتنا ودافعوا عن طرابلس لم يشاوروا وتنادوا ولم ينتظروا اذن من وزير داخلية وخارجية، تصريحات وزيرة الخارجية لا يمكن أن يبنى عليها فعل فالاتفاقية مع تركيا جاءت في ضوء النهار ولا يمكن للمنقوش أن تتكلم عنها ولا يحق لها ذلك، ليبيا لا زالت في حال مخاض والخطر قائم على الدولة المدنية ولما يخرج الفاغنر والجنجويد وغيرهم عندها نقول للأتراك اخرجوا”.

وفي سياق آخر قال: “أحيي اخواني في بلدية حي الاندلس على موقفهم الوطني فقد كان هناك ارض سياحية كبيرة تتبع الإعلام والطابوا للإعلام يريدون الجماعة أن يمشطوها ويعتدوا عليها، اقول لهم اياكم أن يضيع رزق الشعب الليبي نحن لسنا للبيع و لا للشراء. اخواننا في المنطقة الشرقية اليوم هناك اجتماع مهم جداً بين الحكومتين المصرية والتركية ماذا ستفعلون الآن، تركيا اردوغانية العثمانية كلها مجتمعين مع اخواننا المصرين ليوقعوا نفس الاتفاقية، المصرين يعرفون أن المصلحة المصرية العليا والحدود البحرية تكون فوق وليبيا بالمنتصف، المستفيد هو الجانب المصري”.

 

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • انت متخلف عقليا فمن اعتذر لبنغازى هو الدبيبة وهو اصلا لم يسافر بنغازى ومن تم منعه هى المليشيات فى اطار اجراءات امنية .
    كيف ياميبون لا يحق لوزيرة خارجية حكومة وحدة وطنية ان تدافع عن سيادة وطنها وهى من اقسمت على ذلك امام نواب الشعب الذين منحوها الثقة بينما السراج رفض مجلس النواب متحه الثفة وليس له اى شرعية داخل ليبيا وتم فرضه من الخارج بشرط ان بكون قراره بالتوافق مع الاعشاء الاخرين ومع ذلك وقع منفردا على عفد اذعان للاتراك تمسح به مؤهرتك فليس له فيمة اصلا فالسراج كان يحتاج احماية الاتراك ليستمر فى عمله كغاسد وسراق وباعترافك من قبل ياميبون ومابنى على باطل فهو باطل.
    وراينا فى رد عملى تجاهل المجلس الرئاسى المجلس اللعلى للجيش زيارة اكار الحمار .
    ولقد استطاعت المنقوش حفبدة عمر المختار ان تعرى حريم السلطان وتكشف عورتهم واتشح انه تم اخصائهم وفقدوا رجولتهم ويتمسكوا بالمرتزفة ليعاشروا نسوانهم نياكة عنهم وهذا بالنسبة لكم شئ عادى يااخوان لوط وعلى خطى قوم لوط تفعلوا اليوم حيث طلب قوم اوط اخراج لوط واهله من القربة لانهم قوم يتطهرون .
    فاللنجاس فى ليبيا يربدون بقاء النجاسة التركية ويرفصون طلب الشرفاء بنطهير البلاد منهم صحيح اللى اختشوا ماتوا .
    فعلى الشرفاء من الشعب الليبى دعم المنقوش ويطالبوا بنقش صورتها على الدينار بجوار عمر المختار ليس لانها من برقة بل ان هناك شرفاء من مصراته يدافعوا عن سيادة الوطن وسببوا خبلان للخوان منهم محمد بعيو ومحمود المصراتى ومحمد امحيسن لولا هؤلاء الشرفاء لظننت ان مصراته كلها اغبياء ولكن الوافع يفول انهت محتلة من اللتراك والطليان والخوان والمرتزقة والمضحك ان نرى تحرك من مليشيات بها بامر من الغريانى الذى يعتبر من استشهد فى الدفاع عن مصراته من خدر الدواعش فى مصراته كافرا لانه يدعم الدواعش كلاب النار مثله اما سرت اليوم فخط دفاع لمصراته من خطر الدواعش فى حماية الجيش الوطنى

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