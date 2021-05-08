باشاغا: أؤيد اهتمام “الرئاسي والحكومة” لمدن الجنوب

أعلن وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، تأييده الاهتمام الذي أبداه كلٌّ من المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتين لمدن بالجنوب وأهله هناك الذين هم خط الدفاع الأول عن ليبيا.

وأوضح باشاغا في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على تويتر، “كما ذكرت الأسبوع الماضي يحتاج الجنوب الآن تنسيق بين القيادات العسكرية بالغرب والشرق لتأمين الحدود واستدامة الأمن والسيطرة على الحدود البرية، فما حدثت في تشاد يمكن أن يتكرر في مناطق حدودية مجاورة وهذا مرجح”.

وأضاف وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، “صحيح أن ما يعانيه شعبنا وأهلنا في كل ليبيا متطابق خاصةً فيما يتعلق بالسيولة والخدمات وانتشار كورونا ولكن يجب أن تضع الحكومة أولويات الإستجابة حسب الحاجات فالجنوب والشرق اليوم يحتاجان الوقفة الأسرع”.

وأشار باشاغا، إلى أن “ما يجمع الليبين أكثر بكثير مما يفرقهم وما يدعونا اليوم للتحرك مخاطر أمنية قد يصعب معالجتها إن لم يتم العمل الآن، وأن تتخلى السلطات عن الأحلام وتعمل واقعيا وفق مهمتها المؤقتة حتى الوصول للإنتخابات”.

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