«برشان»: شبابنا ضحى بالغالي والنفيس فهل ترتقي السلطة الحالية لهذه التضحيات؟

قال وحيد برشان، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إنه: “فى هذه الأوقات الصعبة والمفصلية، ستُحدد تاريخنا وحاضرنا ومسارنا فى المستقبل، أكيد شبابنا الحر ضحى بالغالي والنفيس، فهل يرتقي من يتصدر السلطة والحكم لمستوى تضحياتهم؟” وفق قوله.

أضاف “برشان” – الذي يشغل منصب رئيس الشركة القابضة الليبية القطرية للاستثمار – في حسابه بـ”فيسبوك”: “فى هذه المرحلة من صراعنا من أجل حرية وحكم قيم وعيش كريم، ستُعرفنا كشعب ووطن للعالم وللأجيال القادمة” وفق تعبيره.

تدوينة “برشان” تأتي بعدما حاصرت مليشيات بركان الغضب مقر فندق “كورثينا” في طرابلس، مساء الجمعة، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، حيث سعت المليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – والذي تمكن من الخروج من الفندق – لإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد.

ومن الخميس بدأت المليشيا في التجهيز للحشد، فعقد عدد من قادة المليشيات المسلحة اجتماعاً ، الجمعة في المقر الإداري وسط مصنع التبغ بالعاصمة طرابلس وهو المقر الذي يسيطر عليه ” عماد الطرابلسي “، حيث استنكر المجتمعون ما وصفوه موقف وزير الخارجية ” نجلاء المنقوش ” تجاه مطالباتها بخروج القوات الأجنبية بما في ذلك تركيا ومرتزقتها السوريين، ورفض المجتمعون تعيين اللواء “العائب” رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

وقبيل الهجوم على مقر الفندق، زعم القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166، أن حكومة الوحدة الوطنية رضخت لـ«حفتر»- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- لأنه يُلقي بخصومه وكل من يُعارضه جثث في الشارع.