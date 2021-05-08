«برشان»: شبابنا ضحى بالغالي والنفيس فهل ترتقي السلطة الحالية لهذه التضحيات؟

قال وحيد برشان، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إنه: “فى هذه الأوقات الصعبة والمفصلية، ستُحدد تاريخنا وحاضرنا ومسارنا فى المستقبل، أكيد شبابنا الحر ضحى بالغالي والنفيس، فهل يرتقي من يتصدر السلطة والحكم لمستوى تضحياتهم؟” وفق قوله.
أضاف “برشان” – الذي يشغل منصب رئيس الشركة القابضة الليبية القطرية للاستثمار – في حسابه بـ”فيسبوك”: “فى هذه المرحلة من صراعنا من أجل حرية وحكم قيم وعيش كريم، ستُعرفنا كشعب ووطن للعالم وللأجيال القادمة” وفق تعبيره.
تدوينة “برشان” تأتي بعدما حاصرت مليشيات بركان الغضب مقر فندق “كورثينا” في طرابلس، مساء الجمعة، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، حيث سعت المليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – والذي تمكن من الخروج من الفندق – لإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد.
ومن الخميس بدأت المليشيا في التجهيز للحشد، فعقد عدد من قادة المليشيات المسلحة اجتماعاً ، الجمعة في المقر الإداري وسط مصنع التبغ بالعاصمة طرابلس وهو المقر الذي يسيطر عليه ” عماد الطرابلسي “، حيث استنكر المجتمعون ما وصفوه موقف وزير الخارجية ” نجلاء المنقوش ” تجاه مطالباتها بخروج القوات الأجنبية بما في ذلك تركيا ومرتزقتها السوريين، ورفض المجتمعون تعيين اللواء “العائب” رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.
وقبيل الهجوم على مقر الفندق، زعم القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166، أن حكومة الوحدة الوطنية رضخت لـ«حفتر»- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- لأنه يُلقي بخصومه وكل من يُعارضه جثث في الشارع.
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