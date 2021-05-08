المرعاش: هناك تيار يسعى لتعطيل الانتخابات وتمديد عمل الحكومة للاحتفاظ بمصالحه

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش أن لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع قناة الجزيرة شكل منعطف جديد وربما ارجع الدبيبة للبوصلة الوطنية بحسب تعبيره.

المرعاش قال في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن:”هذا اللقاء أوصل رسالة لعبد الحميد الدبيبة بأن قناة الجزيرة قناة فتنة ولا تؤمن لها أي خير وربما اقتنع انها بالفعل تقود للفتنة في ليبيا وتدلس الاخطار، ورب ضارة نافعة، حديث الدبيبة برجوعه لحضن بنغازي يعني أنه رجع لحضن الوطن أي أن بنغازي هي حضن الوطن ما يعني أنها رسالة اعتذار صريحة لأهل بنغازي حتى يتمكن من زيارتها وعلى المهجرين من المنطقة الغربية والجنوبية وتاورغاء التجمع في المطار لاستقباله وابداء طلباتهم له”.

وأشار إلى أن أداء المجلس الرئاسي لا زال ضعيف وربما بدأ يتحسن بالمجاهرة بالفعل وبالصورة، معتقداً أن الدبيبة غير بوصلته عندما شاهد الصور التي بثت عن طريق وسائل الاعلام لصورة موسى الكوني وهو يتجول في بنغازي بكل حرية وطبرق وكذلك المنفي الذي جاء لطبرق وبنغازي، معتبراً أن الصورة المعبرة التي كانت بالفعل توجه رسالة حاسمة هي التي التقطها الكوني والمنفي مع شيخ الشهداء عمر المختار حيث كانت ابلغ رسالة تصل للداخل الليبي وللخارج.

ودعا المجلس الرئاسي إلى تبني مبادرات تكون جادة وبشكل برامج استراتيجية، متوقعا أن يتخذ المجلس خطوات أكثر جراءة وفاعلية بالرغم أن الكوني ومحمد المنفي حمائم سلام تعيش في طرابلس وسط غابة من الغربان السوداء التي تستعد لعرقلة أي شيء بحسب قوله.

وتابع: “لكن اختيار الصبر لهذين الرجلين اللذان ربما يقلبان المعادلة ويعيدان كل من هو خارج بوصلة الوطن للوطن، القاعدة الدستورية مهمة لإنجاز استحقاق الانتخابات المقبلة بالتالي اعتقد ان الموضوع لدى ملتقى الحوار ونعول على التيار الوطني وبالأخص من السيادات الليبيات الماجدات الاتي يتواجدن في اللجنة واتمنى ان يكون موقفهن كموقف ايقونة الديبلوماسية الليبية نجلاء المنقوش هذه الشجاعة التي حاول شاوش اوغلوا ان يحتويها لكن كانت له بالمرصاد واسمعته مالم يستطيع أن يسمعه ممن هم في موقع المسؤولية الأول في حكومة الوحدة الوطنية”.

كما نوّه إلى أن الضغط الدولي بشأن مسألة خروج المرتزقة من ليبيا موجود منذ أكثر من شهرين لكن الضعف هو في حكومة الوحدة الوطنية وبالتحديد الدبيبة الذي لم يوضح موقفه بعد من وجود العسكريين الاتراك والمرتزقة السوريين شمال غرب ليبيا خاصة أنه يدرك موقف الشعب الليبي من التواجد وهو ما عبرت عنه وزيرة الخارجية الليبية أكثر من مرة حتى لا يكون هناك تناقض بين القناة الديبلوماسية وبين سلطة الحكومة.

وأضاف: “الكوني قال كلاماً خطيراً، قال نحن في المجلس الرئاسي ليس لدينا سلطات تنفيذية وأنه احتكرها الدبيبة وبالتالي مطلوب منه أن يوضح موقفه من التواجد التركي العسكري وألا يبرر لنا الاتفاقية البحرية التي ليست لدينا فيها مصلحة”.

واعتقد أن هناك تيار يسعى لتعطيل الانتخابات وتمديد الحكومة كتيار الاخوان وما يسمى بالجبهة الوطنية وبعض قادة المليشيات وهو تحالف مع المليشيات التي تريد الاحتفاظ بمصالحها المتشابكة وبالأخص في سيطرتها على العاصمة بالتالي لا تريد انتخابات أو تجديد للمؤسسات التشريعية والتنفيذية في ليبيا لأن ذلك يتعارض مع مصالحها وربما تعتقد ان نتائج الانتخابات لن تكون في صالحها بالتالي ستسعى لإحداث العراقيل لتنظيم الانتخابات ومن بينها احداث تغيير في المفوضية الانتخابات، معتبراً أنه أي تغيير في مستوى رئاستها وهيكلتها سيضر بالانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية