اتحاد الكرة الليبي يوقع عقوبات بالإيقاف والغرامات على لاعبين وأندية ومشجعين

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قرارها رقم 17 الذي تضمنت مواده عقوبات بالإيقاف عن اللعب والحرمان لعدد من اللاعبين من مرافقة فرقهم، بالإضافة إلى غرامات مالية وصلت في مجموعها إلى 19 ألف دينار.

وقررت اللجنة معاقبة لاعب الأولمبي طارق محمد بشارة بالإيقاف مباراة واحدة، ومعاقبة لاعب خليج سرت المهدي عبدالحميد حامد بالإيقاف ثلاث مباريات متتالية، ومعاقبة لاعب المدينة سالم عبلو بالإيقاف أربع مباريات مع غرامة مالية قدرها 2000 دينار.

وشملت العقوبات معاقبة ناديي الشط والسويحلي بغرامة مالية على كل منهما قدرها 1000 ألف دينار.

كما ضمت العقوبات أيضا معاقبة مرافق فريق شباب الجبل عبدالسلام أبوكمبل بالإيقاف عن مرافقة فريقه لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 4000 أربعة آلاف دينار.

وأيضا معاقبة مرافق نادي الوحدة جلال الدامجة بعدم مرافقة فريقه لخمس مباريات متتالية وغرامة مالية قدرها 2000 دينار.

كما تقرر معاقبة فرق الأهلي بنغازي والتحدي والاتحاد والأهلي طرابلس بغرامة كل فريق بمبلغ 3000 ثلاثة آلاف دينار ليبي.