وزارة الداخلية: تفعيل الدوريات بالطرقات العامة في جادو

أعلنت وزارة الداخلية تفعييل البوابات والدوريات على الطرقات العامة في مدينة جادو لتأمين الطرق ومنع الزحام.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن تفعيل البوابات والدوريات جاء تنفيذا للخطة الأمنية الموضوعة من قبل مديرية أمن جادو بشان تأمين الطرقات والتى تشهد ازديادا للحركة المروية فى أوخر أيام شهر رمضان وتزامنا مع أسبوع المرور.

وبين وزارة الداخلية أن تفعيل الدوريات التابعة لقسم المرور بمديرية أمن جادو جاء بالتعاون مع كافة المكونات الأمنية الأخرى، من أجل تسيير الحركة المرورية داخل مدينة جادو، ومنع الازدحام وحصول أى اختناقات مرورية.