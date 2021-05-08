البكوش: وزيرة الخارجية تحاول تعكير صفو علاقتنا مع تركيا

ليبيا – انتقد صلاح الدين البكوش المحلل السياسي المستشار السابق في حوار الصخيرات والقيادي في حزب الإتحاد من أجل الوطن (سابقًا) بقيادة السويحلي ما وصفه بـ”محاولات وزيرة الخارجية تعكير صفو علاقتنا مع تركيا” في إشارة إلى ليبيا.

البكوش قال في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”:” السيد المنفي.. في الوقت الذي تحاول فيه وزيرة الخارجية تعكير صفو علاقتنا مع تركيا، يخرج علينا بقرار تعيين العائب أحد المقربين من القذافي رئيساً لجهاز المخابرات الليبية، كنّا نأمل بأن ينصفنا الحوار بشخصيات وطنية، إلا أن الواقع يقول بأننا سلّمنا السلطة لحفتر على حين غرة” وفق قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية