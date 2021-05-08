“غضب إيطالي” بعد حادثة إطلاق النار قبالة السواحل الليبية

تقرير 218

بعد إصابة قائد زورق صيد إيطالي بأعيرة تحذيرية أطلقها خفر السواحل الليبي قبالة سواحل مصراتة شمال غرب ليبيا، سارعت الحكومة الإيطالية للرد على هذا التحذير.

وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اعتبر إطلاق خفر السواحل الليبي طلقات تحذير على مستوى الرأس أمر غير مقبول، ناصحا صيادي بلاده بعدم الذهاب إلى هناك إلى المناطق الخطرة على الجانب الآخر من البحر، وأن ليبيا بلدا لا تزال فيه توترات وفي وضع خطير.

وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، علّق هو الآخر، على الحادثة، بقوله أن إطلاق خفر السواحل الليبي أعيره نارية تجاه قوارب الصيد الإيطالية، أمر خطير،

من جهة أخرى، طالبت زعيمة الحزب الديمقراطي في البرلمان الإيطالي ديبورا سيراكياني، ، بتوضيح سريع حول الهجوم الذي تعرضت له قوارب الصيد الإيطالية من قبل خفر السواحل الليبي والذي تسبب في إصابة القائد جوزيبي جياكالوني.

البرلماني الإيطالي ليو إيرازامو بلاتسوتو، اعتبر من جهته، إن من أطلق النار على الصيادين الصقليين قبالة السواحل الليبية كان أحد زوارق الدورية التي تبرعت بها إيطاليا للقبض على المهاجرين وترحيلهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية