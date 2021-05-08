«النعمي»: يجب ألا تكون «المنقوش» وزيرة في حكومة الوحدة

هاجم عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية الأسبق في ما كانت تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” وزيرة الخارجية الحالية نجلاء المنقوش، على خلفية دعوتها لانسحاب تركيا من ليبيا، وقال: “لماذا كل هذا الاستغراب من سلوك السيدة المنقوش؟. هل نتوقع منها أن تكون حريصة على مصالح الشعب الليبي؟ هل نحن من أوصلها إلى المنصب؟ الآن فقط عرفنا أنها ليست شخصية توافقية ولا يجب أن تكون في حكومة وحدة وطنية” وفق زعمه.

أضاف “النعمي” على حسابه بـ”فيسبوك”: “لكن هل من نصبها وزيرة ينتظر منها رعاية المصالح الليبية؟ إذا كان الكثيرون لا يعلمون حقيقة السيدة الوزيرة قبل تنصيبها، ومنهم رئيس الحكومة نفسه الذي يصرح بفخر انه لا يعرف إلا شخص واحد من وزراء حكومته. ورئيس الحكومة نفسة لا يعلم معظم الليبيين كيف وصل. اذا المشكلة ليست في من نصب الوزراء، المشكلة في نظام الوصاية الذي فرض علينا هذه الأوضاع”.

يختتم وزير الخارجية الأسبق في ما كانت تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” قائلاً: “لن تخرج ليبيا من هذه الحالة إلا بمعجزة تعيد الشعب الليبي إلى الحياة. وعندها فقط، أي عندما يكون لدينا شعب حي يمكن أن نكون جديرين بأن تكون لنا دولة” وفق تعبيره.