الدفاع الإيطالية: إطلاق خفر السواحل الليبي النار على قوارب صيادينا أمر خطير

اعتبر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني أن إطلاق خفر السواحل الليبي أعيره نارية تجاه قوارب الصيد الإيطالية أمر “خطير“.

وقال جويريني، في بيان: “في البداية أريد أن أشكر البحرية العسكرية على تدخلها في الوقت المناسب أمس ويوم الاثنين الماضي” بحسب وكالة نوفا.

وأوضح جويريني أن السفن الإيطالية والأصول الدفاعية تتواجد باستمرار في تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 160 ألف كيلومتر مربع وذلك في تطبيق للاتفاقيات الدولية السارية.

من جانبه نفى الناطق باسم أركان البحرية الليبية مسعود إبراهيم، إطلاق النار على قوارب صيد إيطالية دخلت المياه الإقليمية الليبية.

وأوضح في تصريحات لوكالة “أنسا” الإيطالية، أنه لم يتم إطلاق أعيرة نارية على القوارب، لكن طلقات تحذيرية في الهواء حتى تعود أدراجها، مشيرا إلى أن حرس السواحل، عند دخول قوارب صيد المياه الإقليمية الليبية، يحاول منعها حفاظا على الثروة السمكية.