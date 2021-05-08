بالصور: وزير المواصلات يتفقد مشروع صيانة الطريق الساحلي

تفقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، اليوم السبت، مشروع صيانة الطريق الساحلي قطاع (مسلاتة – كعام).

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الزيارة جاءت في إطار متابعة وزارة المواصلات للمشاريع الجاري تنفيذها، إذ قام وزير المواصلات صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية لمشروع صيانة الطريق الساحلي قطاع (مسلاتة – كعام)، المتعاقد عليه جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات مع شركة الأشغال العامة / مصراتة.

وتابعت أن الجولة جاءت للوقوف على سير العمل بالمشروع على أرض الواقع.

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