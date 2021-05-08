إصابة قائد زورق صيد إيطالي: حرس السواحل الليبي يفتح تحقيقا ويوضح استعدادهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة

أخبارليبيا24 – متابعات

فتح خفر السواحل الليبي تحقيقًا داخليًا للتحقق مما إذا كانت طلقات مرتدة أو انتكاسية قد أصابت أحد زورقي الصيد الإيطاليين اللذين تم إبعادهما نهار 6 مايو 2021 من المياه الليبية.

وقع الحدث شمال مصراتة في 6 مايو 2021 ، عندما طارد خفر السواحل الليبي زورقي صيد إيطاليين، وأوقف أحدهما، حين كان زورق دورية أوباري قد اطلق بعض الطلقات التحذيرية في الهواء.

حيث اتهمت وسائل إعلام إيطالية خفر السواحل الليبي بفتح النار عمداً على قوارب صيد إيطالية كانت على بعد 35 ميل تقريباً من الساحل الليبي.

وفي تصريح لأخبارليبيا24 أكد ضابط من البحرية الليبية مقرب من الناطق باسم البحرية الليبية مسعود إبراهيم عبد الصمد – فضل عدم الكشف عن هويته – أكد أن خفر السواحل الليبي تدخل للدفاع عن المياه الاقليمية الليبية، المصدر قال: «تدخلنا للدفاع عن المياه الإقليمية الليبية، لقد قام زورق الدورية الليبية بإطلاق بعض الطلقات التحذيرية في الهواء لتحذير قوارب الصيد الإيطالية، ولكن على ضوء اتهامات وسائل الإعلام الإيطالية، قررت البحرية الليبية ان تفتح تحقيق، سوف نتحقق مما إذا كانت طلقات انتكاسية أو مرتدة قد أصابت القارب الإيطالي بطريق الخطأ».

وتابع الضابط قائلاً: «نحن نحترم القوانين الدولية وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق مما حدث في البحر يوم 6 مايو 2021 وإذا ارتكب أي من جنودنا خطأ فنحن مستعدون لتحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة».