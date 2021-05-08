الارصاد: درجات حرارة مرتفعة فوق الـ40 على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير صادر عنه إعتدال في حالة الطقس على أغلب مناطق الشمال خاصةٍ فيما يتعلق بدرجات الحرارة حيث من المتوقع أن تتراوح مابين ( 22 – 28 ) مْ

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تكون مرتفعة نسبياً على أغلب مناطق الوسط و الجنوب الغربي حيث تتراوح مابين ( 35 – 41 ) مْ، في حين تكون مرتفعة على مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح مابين ( 42 – 45 ) مْ .

ومن المتوقع وفقا للتقرير أن تتأثر مناطق غرب ليبيا يومي الأثنين والثلاثاء بإمتداد منخفض جوي صحراوي مصحوب برياح نشطة وارتفاع نسبي في درجات الحرارة ، تأثير هذا المنخفض الصحراوي لن يستمر طويلاً بمشيئة الله حيث يتحرك ناحية الشرق بدايةً من مساء يوم الثلاثاء وتعتدل الأجواء مجددأ خاصةً على مناطق الشمال الغربي .

فيما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:53)، وشروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:12).

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