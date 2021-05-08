السيوي: تأجيل صرف علاوة الزوجة والبنات الأكبر من 18 سنة

كشف سالم السيوي مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليببا المركزي، أن القيمة المصروفة الآن هى علاوة الأبناء فقط ولمن هم حتى سن 18 سنة فقط، كما أن القيمة تضاف للحساب الجاري الذي تم فيه آخر معاملة للحصول على مخصصات أرباب الأسر

وأضاف السيوي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، تم تأجيل صرف علاوة الزوجة والبنات الأكبر من سن 18 للتحقق من عدم حصولهم على رواتب من الدولة، وهذا الإجراء سيتم من وزارة الشؤون الاجتماعية وسوف تصرف لهم العلاوة لاحقا خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن أي مراجعات أو تعديلات أو استفسارات يرجع فيها لوزارة الشؤون الاجتماعية فقط .