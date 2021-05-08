وزير الداخلية يكرّم «الوكيل السابق» على جهوده في مكافحة الهجرة غير الشرعية

شهد وزير الداخلية عميد “خالد مازن” ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد “بشير الأمين”، وعدد من مدراء الأمن ورؤساء الأجهزة والمصالح ومدراء الإدارات بالوزارة، حفل تكريم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية السابق “محمد الشيباني المرحاني”.

وأثني الوزير خلال كلمة ألقاها خلال الحفل على ما قدمه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية السابق من مجهودات كبيرة خلال فترة عمله وإخلاصه في تأدية مهامه خدمة للصالح العام، وجهوده الملموسة في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية بكل اقتدار ومهنية، رغم صعوبة المهمة.

ومن جهته عبر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية السابق محمد الشيباني خلال كلمة ألقاها عن بالغ شكره وتقديره لوزير الداخلية عميد خالد مازن ولكافة منتسبي الوزارة على هذا التكريم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

وتخلل الحفل عديد الكلمات وعرض مرئي تم إعداده من قبل مكتب الإعلام الأمني يوضح مسيرة عمل الوكيل منذ توليه لمهامه وكيلا لوزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، وفي نهاية الحفل تم منح نوط العمل المتميز لـ”محمد الشيباني” وذلك تقديراً لجهوده وتفانيه في عمله خلال سنوات عمله الماضية.