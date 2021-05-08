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حكومة الوحدة الوطنية تدشن موقعا إلكترونيا خاصا بعرض قراراتها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، عن تدشين الحكومة لموقع خاص جديد يتضمن كل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، لسهولة الوصول للمعلومة الصحيحة.

وقال محمد حمودة في تدوينة على حسابه بموقع الفيسبوك :” حرصاً من حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز التواصل بين المواطنين والحكومة، وتيسيراً لعمل المهتمين بالشأن العام في سهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة وسرعة الحصول عليها، نضع بين يدي المواطنين موقع خاص يتضمن كل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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