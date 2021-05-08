الليبي للاستشعار عن بعد يتوقع سقوط الصاروخ الشارد في المحيط الأطلسي

رجح المركزالليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن يسقط الصاروخ الصيني الشارد يوم غد الأحد في المحيط الأطلسي.

وتوقع المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في تحديث جديد عبر صفحته بموقع “فيسبوك” سقوط جسم الصاروخ CZ-5B يوم الأحد الساعة 5:30 فجراً بتوقيت ليبيا ±4 ساعات (تعني نسبة الخطأ في التوقيت أي قبله بـ4 ساعات أو بعده بـ4 ساعات باجمالي 8 ساعة) مرجحة أن يسقط في المحيط الأطلسي.

وشدد المركز الليبي للاستشعار عن بعد على أن توقيت ومكان سقوط الصاروخ قد يتغيرا خلال الساعات القادمة كما أنه لا يمكن تحديد الوقت ولا المكان الذي سيسقط فيه بدقة.