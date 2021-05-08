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السيوي يوضح تفاصيل القيمة المصروفة بشأن منحة الزوجة والأولاد

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال، مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليببا المركزي، سالم السيوي، إن القيمة المصروفة الآن المتعلقة بمنحة الزوجة الأولاد، هي العلاوة الخاصة بالأبناء فقط ولمن هم حتى سن 18 سنة فقط.

وأضاف السيوي، وفق المركز لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة، أن القيمة المصروفة تضاف مباشرة إلى الحساب الجاري، الذي تم فيه آخر معاملة للحصول على مخصصات أرباب الأسر .

وأوضح، أن سبب تأجيل صرف علاوة الزوجة والبنات الأكبر من سن الـ 18 هو التحقق من عدم حصولهن على رواتب من الدولة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سيتم من وزارة الشؤون الاجتماعية وسوف تصرف العلاوة لاحقا خلال الأسابيع القادمة .

وأشار السيوي، إلى أن أي مراجعات أو تعديلات أو استفسارات بالخصوص يرجع فيها لوزارة الشؤون الاجتماعية فقط .

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المصرف المركزي ليبيا منحة الزوجة والأولاد

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