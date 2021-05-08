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الإعلان عن بدء المرحلة الأولى من إعادة إعمار مطار طرابلس

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن اليوم السبت البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وتتمثل المرحلة الأولى،بحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، في إجراء مسح شامل لأرض المطار والكشف عن المتفجرات والألغام ومخلفات الحرب وإزالتها من قبل إدارة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

وجرى، خلال الإعلان عن بدء المرحلة الأولى، استعراض خطة العمل وشرح آلية تنفيذها من قبل المختصين من إدارة الهندسة العسكرية وتوضيح المدة الزمنية اللازمة لاستكمال أعمالها.

 ويأتي هذا العمل حتى تتمكن وزارة المواصلات من إعطاء الإذن للشركات للعودة والبدء في تنفيذ العقود للمبرمة من طرف الجهات التابعة لها لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي.

وتتمثل إعادة الإعمار في إنشاء محطة الركاب وصيانة المهبط وساحة وقوف الطائرات وصيانة وتجهيز برج المراقبة الجوية وباقي المشاريع المكملة واللازمة لتشغيل المطار.

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  • الادارة الليبية المركزية فالبلدية طرابلس ليبيا
    تفرض رسوم 2.5 ديناران ونصف لركن السيارات داخل المدرجات العامة أو الاماكن المخصصة وحمايتها من السرقة
    ورسوم 5 خمسة دنانير على السيارات ذوي اللوحات الحكومية أو الاجنبية
    و السيارات المخالفة للركن بطريقة غير قانونية تقوم بنقلها بواسطة الرافعات لساحة البلدية للمخالفة هناك . يرجى التنظيم والتعميم لكل البلديات الليبية في جميع المناطق والمراكز الامن والأوقاف الاسلامية .

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