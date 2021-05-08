مختار الجديد: أصل مشكلة ليبيا هو الفساد.. وصوتي الانتخابي للقوي الأمين

قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إن الانتخابات الرئاسية قادمة، و سيبقى صوتي في جيبي ولن أمنحه لأحد. طالما لم أجد من يمكن أن يكون القوي الأمين، وفق قوله.
أضاف الجديد على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: ” لا أريد أي وعود انتخابية ببناء الأبراج وناطحات السحاب، يكفيني التعهد بالشفافية والإفصاح الكامل عن البيانات والمعلومات المالية مع الضمانات الصريحة والكافية لإنجاز هذا الوعد الانتخابي”.
وتابع الخبير الاقتصادي قوله: “أنا على يقين أن أصل المشكلة في ليبيا هو الفساد وفي وجوده لن تتحقق أي تنمية أو رفاهية، لذلك يجب محاربته اولا بتبني قيم الشفافية فهي الكفيلة بالحد منه ولجمه”.
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