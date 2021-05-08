“عون” يبحث إنشاء معهد نفط بالجنوب وتوطين شركة زلاف في سبها

التقى وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون، بمكتبه ، أحميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وعبد السلام المرابط عضو مجلس النواب عن الجنوب، والهادي الصغير عضو مجلس النواب عن الجنوب.

وبحسب إيجاز صحفي للوزراة، الدكتور أحميد حومة تحياته وتحيات زملائه للوزير وأفاد بدعمهم لوزارة النفط، متمنياً لها كل التوفيق والسداد، وقد ناقش الحاضرون عدة مواضيع تلخصت في التالي، توطين شركة زلاف بالجنوب في سبها، و الإسراع بإنشاء مصفاة بالجنوب الليبي،وتوظيف الشباب الخريجين، خصوصا تخصصات النفط والغاز.

كما ناقش الحضور، إنشاء معهد للنفط بالجنوب الليبي، و نقل المحروقات وغاز الطهي لتغطية احتياجات الجنوب الليبي، واتفق الحاضرون على العمل بكل الوسائل لإنجاز هذه الأعمال لما لها من أثر بالغ على حياة المواطن بالمناطق الجنوبية.