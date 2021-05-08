اليسير: الأتراك أبادوا وهجروا الكثيرين من أبناء القبائل الليبية

تساءل عبد المنعم اليسير رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، قائلا: “هل يعلم من يدافع على بقاء الأتراك في ليبيا أن الأتراك هم سبب تهجير أعداد كبيرة من أبناء القبائل الليبية من الشمال إلى الجنوب الليبي ودول الجوار”.

أضاف رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلا: “أبادوا الكثير منهم بما في ذالك المحاميد و المقارحة والمزارعة وورفلة واولاد سليمان والقذاذفة والنوايل والتحضيرات وغيرهم؟ هل يعلم هولاء أنهم يقدمون أكبر إساءة إلى هذا الوطن؟”.

ويوم أمس، قال اليسير، إن ما تم التوقيع عليه بين حكومة الوفاق وتركيا هي مجرد مذكرات تفاهم.

وكتب اليسير على حسابه بموقع فيسبوك أمس الجمعة: “مذكرات التفاهم ليسن اتفاقيات وليست ملزمة وإن لم يتم تحويلها إلى اتفاقيات في مدة زمنية قصيرة تعتبر ملغية”.

وتابع اليسير: “ما حدث لدى الأمم المتحدة لم يكون اعتماد لهذه المذكرات ولكن مجرد إخطار وليس اعتماد. وبكل المعايير ، لا يحق لأي حكومة موقتة وحتى برلمان في مرحلة انتقالية إبرام مثل هذه الاتفاقيات”.