مصرف الوحدة: إدراج علاوة الزوجة والأبناء دون سن الـ 18 بدءًا من الغد

أعلن مصرف الوحدة، أن فروع ووكالات المصرف كافة ستشرع في إدراج علاوة الزوجة والأبناء دون سن الثامنة عشر في حسابات مستحقيها عن الاشهر 1 / 2 / 3 لسنة 2021م تباعاً ، وذلك اعتباراً من يوم غد الاحد الموافق 9 مايو 2021 م .

وتابع المصرف في إيجاز صحفي اليوم، يُطلب ممن لم يتلقى رسالة نصية تفيد بإدراج العلاوة بحسابه ، الاستعلام عن رصيد حسابه أولاً وفي حال عدم إدراج العلاوة التوجه لفرعك المصرفي وتزويدهم برقم الحساب ليتم إدراجها .

وكان سالم السيوي مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليببا المركزي، قد كشف في وقت سابق اليوم، أن القيمة المصروفة الآن هى علاوة الأبناء فقط ولمن هم حتى سن 18 سنة فقط، كما أن القيمة تضاف للحساب الجاري الذي تم فيه آخر معاملة للحصول على مخصصات أرباب الأسر.

وأضاف السيوي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، تم تأجيل صرف علاوة الزوجة والبنات الأكبر من سن 18 للتحقق من عدم حصولهم على رواتب من الدولة، وهذا الإجراء سيتم من وزارة الشؤون الاجتماعية وسوف تصرف لهم العلاوة لاحقا خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن أي مراجعات أو تعديلات أو استفسارات يرجع فيها لوزارة الشؤون الاجتماعية فقط .