ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 May, 2021

تُقام هذه الليلة في السادس والعشرين من شهر رمضان 1442، الموافق 8 مايو 2021 منافسات مسابقة المؤسسة الوطنية للنفط الثانية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم ليومها الثاني على التوالي لموظفي المؤسسة الوطنية للنفط وأبنائهم، والتي ستقام بمقرها بطرابلس على تمام الساعة الحادية عشر ليلاً.

وقات المؤسسة الوطنية للنفط ،إن هذه المناشط تُمثل أهمية كبيرة ، وخاصة في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان الكريم ،مشيرة أنه سيتم نقل فعالياتها عبر البث المباشر لمنصة الفيس بوك الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط.